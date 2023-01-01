Встречайте Hassl, приложение для управления проектами для людей, которые ненавидят приложения для управления проектами. Все ваши проекты, файлы и чаты в одном месте. Без всякого пуха.

Веб-сайт: hassl.co

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