Веб-инструмент управления проектами для управления проектами, людьми, задачами, файлами и событиями. Используйте Projecturf, чтобы уменьшить хаос в бизнесе, вернуть потерянные человеко-часы и получить важную бизнес-информацию.

Веб-сайт: projecturf.com

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