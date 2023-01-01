Workast — лучшая платформа управления проектами для команд Slack. Workast помогает командам легко управлять проектами, задачами, событиями, клиентами и списками дел. Используйте свою учетную запись Slack, чтобы зарегистрироваться менее чем за минуту и ​​отслеживать работу как в Slack, так и в Workast, быстро создавая задачи и просматривая, что нужно сделать, где бы вы ни хотели работать.

Веб-сайт: workast.com

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