SmartSuite — это самый простой способ управлять всей вашей работой в одном месте. SmartSuite, созданный для предприятий любого размера в любой отрасли и позволяющий организовывать и отслеживать все, что они делают, позволяет создавать задачи, управлять проектами и запускать любые бизнес-процессы — в одном месте.

Веб-сайт: smartsuite.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SmartSuite, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.