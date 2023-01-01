Effortix позволяет компаниям расширять возможности своих сотрудников с помощью собственных мобильных приложений для бизнеса. Они могут демонстрировать и продавать продукты, получать доступ к важной информации и новостям, собирать данные и заказы и работать более эффективно со своими смартфонами и планшетами.

Веб-сайт: effortix.com

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