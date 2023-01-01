WebCatalog
Effortix

Effortix

effortix.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Effortix в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Effortix позволяет компаниям расширять возможности своих сотрудников с помощью собственных мобильных приложений для бизнеса. Они могут демонстрировать и продавать продукты, получать доступ к важной информации и новостям, собирать данные и заказы и работать более эффективно со своими смартфонами и планшетами.

Веб-сайт: effortix.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Effortix, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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