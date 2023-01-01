Платформа бухгалтерского учета с открытым исходным кодом, которая помогает малому бизнесу управлять выставлением счетов, депозитами, взаимодействием с клиентами и многим другим.

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