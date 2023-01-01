MeasureMatch
Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.
Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MeasureMatch в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.
Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!
Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.
Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.
Веб-сайт: web.measurematch.com
Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MeasureMatch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.
Вам также может понравиться
Mavenlink
mavenlink.com
SMART Apartment Data
smartapartmentdata.com
Metronome Growth Systems
metronomegrowthsystems.com
New Relic
newrelic.com
WhatConverts
whatconverts.com
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Zoho Analytics
zoho.com
Oracle Cloud Infrastructure
oracle.com
Quickly Hire
quicklyhire.com
Chartio
chartio.com
MURAL
mural.co
Databox
databox.com