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SponsorPitch

SponsorPitch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: sponsorpitch.com

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SponsorPitch enables partnerships by streamlining the sponsorship sales process. You can leverage our data to search, discover, and perform due diligence on brands. You also have a place to showcase your pitch. Five key benefits of SponsorPitch: 1. Providing you with member-only deal data on brands and their sponsorship activity to help you prepare your pitch 2. Reducing time spent finding sponsorship decision-maker contacts at the organizations you’re interested in ‍ 3. Offering you AI-powered recommendations for brand partners ‍ 4. Showcasing you or your clients’ pitch and introducing you to new opportunities for your clients ‍ 5. Delivering you vetted leads through our Agency RFP network

Категории:

Business
Other Event Management Software

Веб-сайт: sponsorpitch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением SponsorPitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

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Paperless Post

paperlesspost.com

Guestboard

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Feathr

Feathr

feathr.co

Cvent

Cvent

cvent.com

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