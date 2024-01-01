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WebCatalog

Clarum

Clarum

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: clarum.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Clarum helps private equity firms close more deals by conducting quicker due diligence. Using Clarum, a firm can import files from their data room to get answers to hundreds of questions in minutes. We can displace the private capital industry, by providing investors with quantitative insights from their abundant private internal data.

Веб-сайт: clarum.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Clarum, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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