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WebCatalog

Centauri AI

Centauri AI

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: centauri-ai.tech

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Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Centauri AI is a modern ETL and Data Science platform for banks and investment firms, starting with Structured Finance. Financial firms heavily rely on Excel, PDF, and PPT files to exchange complex asset details, leading analysts to spend hours crunching the files and extracting insights. Moreover, these data files and reports cannot be easily reused due to poor data infrastructure. Powered by AI, our product cuts hours of data wrangling work down to minutes and makes it possible to query past data easily. This helps firms evaluate assets faster and win more deals.

Веб-сайт: centauri-ai.tech

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Centauri AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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