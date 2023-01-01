WebCatalog

Jurnee

Jurnee

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jurnee.io

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The global platform for all your team events. Access hundreds of cool experiences, book in minutes and streamline your internal processes all in one place. Set up your policies, define your budget and access hundreds of activities to make sure your teams stay connected wherever they are.

Категории:

Entertainment
Other Event Management Software

Веб-сайт: jurnee.io

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jurnee, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Paperless Post

Paperless Post

paperlesspost.com

Magnetiq

Magnetiq

magnetiq.io

SlidesUp

SlidesUp

slidesup.com

PouchNATION

PouchNATION

pouchnation.com

Minimob

Minimob

minimob.com

LiveVoice

LiveVoice

livevoice.io

Lets.events

Lets.events

lets.events

Inviter

Inviter

inviter.com

GuestQueue

GuestQueue

guestqueue.com

GruupMeet

GruupMeet

gruupmeet.com

Eventors

Eventors

eventors.com

Event Mender

Event Mender

eventmender.com

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