Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения успеха в больших масштабах. * Увеличение участия партнеров в маркетинге и формирование спроса. * Управляйте конвейером партнерских продаж и интегрируйтесь с вашей CRM. * Измеряйте каждое взаимодействие, чтобы получить всестороннюю информацию о ваших партнерских отношениях.

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Веб-сайт: channext.com

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