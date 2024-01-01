WebCatalog

MioDatos

MioDatos

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: miodatos.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

MioDatos — это платформа автоматизации маркетинга, разработанная для всех ваших маркетинговых потребностей! Вы можете создавать маркетинговые кампании, красивые электронные письма, публикации в социальных сетях, целевые страницы, реферальные кампании, маркетинговые документы и многое другое! Создавайте маркетинговые кампании на квартал, запуск новых продуктов, праздники и так далее. MioDatos также позволяет компаниям создавать совместные маркетинговые кампании, а затем делиться ими со своими партнерами по сбыту.

Категории:

Business
Программное обеспечение для сквозного маркетинга

Веб-сайт: miodatos.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MioDatos, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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