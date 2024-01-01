Альтернативы - MioDatos
StructuredWeb
structuredweb.com
StructuredWeb предоставляет известным технологическим брендам, таким как IBM, ServiceNow, Google Cloud Platform и Veeam, а также многим другим растущим брендам, мощную, гибкую и простую в использовании платформу автоматизации канального маркетинга. С 1999 года StructuredWeb объединяет инновационную ...
JGSullivan Interactive
jgsullivan.com
Инновационные решения онлайн-маркетинга для компаний, производящих потребительские бренды, продающих через каналы, объединяющие сильные бренды, независимых дилеров и потребителей. Компания JGSullivan Interactive, первоначально основанная в 1955 году как реклама JGSullivan, сегодня видит свою задачу ...
Vartopia
vartopia.com
Вартопия считает, что в партнерских отношениях с вендорами есть две стороны. В то время как большинство PRM сосредотачивают внимание на стороне стека технологий канала, ориентированной на партнеров. Vartopia не только создала ведущий в отрасли партнерский портал, но и разработала свое приложение для...
Marvia
getmarvia.com
Marvia — это платформа автоматизации локального маркетинга на базе SaaS. Это программное обеспечение упрощает каждый аспект распределенного маркетинга и позволяет организациям централизованно контролировать свои маркетинговые материалы, одновременно настраивая и публикуя их на локальном уровне. С ле...
xAmplify
xamplify.com
Платформа автоматизации канального маркетинга, разработанная для простоты, xAmplify помогает привлекать ваших партнеров, генерировать потенциальных клиентов и позволяет вашим партнерам заключать сделки. Это работает на любой стадии зрелости вашего канала. Благодаря многолетнему опыту xAmplify разра...
Channext
channext.com
Превратите больше партнеров в источник дохода с помощью платформы успеха партнеров Channext. Масштабируйте свою деятельность по поддержке партнеров, маркетингу и продажам с помощью одной платформы. Узнайте, как Channext помогает вам: * Сегментируйте своих партнеров и управляйте ими для достижения у...
Vibe.co
vibe.co
Vibe позволяет любому маркетологу, любому бренду и любому размеру разместить рекламу на телевидении в течение 5 минут. Легко запускайте телевизионные кампании на более чем 500 телеканалах и в потоковых приложениях.
PowerChord
powerchord.com
PowerChord помогает брендам и производителям, которые продают товары через дилерские сети, улучшить взаимодействие с клиентами за счет скоординированного обмена сообщениями и анализа данных для оптимизации маркетинговых расходов. Программное обеспечение PowerChord легко интегрируется в существующий ...
SproutLoud
sproutloud.com
Через автоматизацию канального маркетинга Одна платформа для всех ваших потребностей распределенного маркетинга
Relevize
relevize.com
Увеличьте доход от продаж вашего канала. Канальные продажи имеют решающее значение для дальнейшего роста. Автоматизируйте процесс формирования спроса для своих партнеров, чтобы эффективно генерировать потенциальных клиентов, воронку продаж и доходы.
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.
Mindmatrix
amp.vg
Mindmatrix предлагает программное обеспечение PRM, программное обеспечение для управления продажами, программное обеспечение для автоматизации маркетинга и управления каналами — на одной платформе.