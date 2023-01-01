WebCatalog
Knak Enterprise

Knak Enterprise

knak.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Knak Enterprise в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать красивые электронные письма и целевые страницы за считанные минуты без необходимости программирования.

Веб-сайт: knak.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Knak Enterprise, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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