Масштабируемая платформа создания кампаний для корпоративных маркетинговых команд. Knak Enterprise обеспечивает эффективное сотрудничество между глобальными децентрализованными маркетинговыми командами, сохраняя при этом контроль над брендом. Предоставьте своим сотрудникам возможность создавать красивые электронные письма и целевые страницы за считанные минуты без необходимости программирования.

Веб-сайт: knak.com

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