Wix.com Ltd. (иврит: וויקס.קום) — израильская компания-разработчик программного обеспечения, предоставляющая услуги облачной веб-разработки. Он позволяет пользователям создавать веб-сайты HTML5 и мобильные сайты с помощью онлайн-инструментов перетаскивания. Помимо штаб-квартиры и других офисов в Израиле, Wix также имеет офисы в Бразилии, Канаде, Германии, Индии, Ирландии, Литве, США и Украине. Пользователи могут добавлять социальные плагины, электронную коммерцию, онлайн-маркетинг, контактную информацию. формы, маркетинг по электронной почте и форумы сообщества на свои веб-сайты, используя различные приложения, разработанные Wix и сторонние приложения. Конструктор веб-сайтов Wix построен на бизнес-модели freemium и получает доходы за счет премиальных обновлений.

Веб-сайт: wix.com

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