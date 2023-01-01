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Framer

Framer

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: framer.com

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Прототипирование стало проще: код не требуется, он доступен в браузере и бесплатен для всех. Высокая точность в два раза быстрее.

Веб-сайт: framer.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Framer, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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