Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Вы можете попробовать TIDAL прямо в своем веб-браузере. Наслаждайтесь более чем 35 миллионами песен в высоком качестве звука, музыкальными клипами высокой четкости и тщательно подобранными редакционными статьями. Для воспроизведения без потерь мы рекомендуем использовать Google Chrome.

Веб-сайт: tidal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением TIDAL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.