WebCatalog
דואר ישראל

דואר ישראל

israelpost.co.il

Использовать веб-приложение

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Почта Израиля — торговое название Почтовой компании Израиля (иврит: דואר ישראל, латинизированное: Доар Исраэль), ранее называвшейся Почтовое управление Израиля, которая является государственной корпорацией, предоставляющей почтовые услуги в Израиле.

Веб-сайт: israelpost.co.il

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