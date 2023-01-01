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ABC Australia

ABC Australia

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Австралийская радиовещательная корпорация, бывшая Австралийская радиовещательная комиссия, является национальной телекомпанией Австралии. Он в основном финансируется за счет прямых грантов правительства Австралии и управляется советом, назначенным нынешним правительством.

Веб-сайт: abc.net.au

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