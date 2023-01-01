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Phonexa

Phonexa

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Веб-сайт: phonexa.com

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Phonexa — это программное обеспечение корпоративного уровня для отслеживания эффективности, партнерского и партнерского маркетинга. Phonexa Suite — это базовая технология, которая обеспечивает взаимодействие с потребителями и жизненный цикл звонков, помогая командам перформанс-маркетинга повышать рентабельность инвестиций в бренды через партнерские, партнерские и платные каналы. Phonexa отдает приоритет маркетингу, основанному на результатах, во всех взаимодействиях с клиентами, таких как клики, звонки, отправка форм, поведение на веб-сайте и многое другое. Благодаря единому операционному решению Phonexa Suite предоставляет издателям, сетям, агентствам и брендам D2C беспрецедентный доступ и контроль над кампаниями, устраняет недостаток прозрачности в привлечении потенциальных клиентов и автоматизирует процессы. Phonexa Suite позволяет клиентам оптимизировать усилия по привлечению клиентов и анализировать источники, которые обеспечивают качественную воронку продаж. Глобальная штаб-квартира Phonexa находится в Лос-Анджелесе, а дополнительные офисы — в Великобритании, Украине и Канаде. В компании работает более 200 сотрудников. Для получения дополнительной информации посетите www.Phonexa.com.

Веб-сайт: phonexa.com

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