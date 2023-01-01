Fintel Connect — это ведущая универсальная платформа партнерского маркетинга, сеть и агентство, специально созданное для финтех-компаний и банков. Благодаря Fintel финансовые бренды имеют все необходимое для масштабирования привлечения клиентов посредством партнерского маркетинга и маркетинга влияния, включая специализированную партнерскую платформу (+ механизм обеспечения соответствия), курируемую сеть из тысяч филиалов и влиятельных лиц, ориентированных на финансы, а также команду экспертов для управления и масштабировать канал. В настоящее время мы поддерживаем партнерские программы более чем 90 финтех-компаний, банков и кредитных союзов по всей Северной Америке, включая Ramp, BMO и Live Oak Bank, и это лишь некоторые из них. Чтобы узнать, как Fintel Connect может обеспечить масштабируемый рост вашего бренда, посетите сайт www.fintelconnect.com.

Веб-сайт: fintelconnect.com

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