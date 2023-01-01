Perform[cb] позволяет брендам привлекать новых клиентов через дополнительные цифровые каналы по модели оплаты за результат. Наша запатентованная технология и тщательно курируемый партнерский рынок позволяют согласовать цены «затраты за единицу» с пожизненной ценностью клиента. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, стремящимся привлечь трафик, или брендом из списка Fortune 500, нуждающимся в комплексной стратегии результативного маркетинга, Perform[cb] является признанным лидером в области онлайн-перформанс-маркетинга и занимает рыночную площадку №1 в мире. Мы специализируемся на стратегии результативного маркетинга для конкретных отраслей, чтобы вы могли привлечь нужных клиентов и платить только за тех клиентов, которых приобрели.

Веб-сайт: performcb.com

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