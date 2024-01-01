IFS разрабатывает и поставляет корпоративное программное обеспечение для компаний по всему миру, которые производят и распространяют товары, создают и обслуживают активы, а также управляют операциями, ориентированными на услуги. В рамках нашей единой платформы наши отраслевые продукты изначально связаны с единой моделью данных и используют встроенные цифровые инновации, чтобы наши клиенты могли быть лучшими, когда это действительно важно для их клиентов - в момент обслуживания. Отраслевой опыт наших сотрудников и нашей растущей экосистемы, а также стремление приносить пользу на каждом этапе сделали IFS признанным лидером и наиболее рекомендуемым поставщиком в нашем секторе.

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