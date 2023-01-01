Для нас мы не рассматриваем разнообразие как просто обязательное требование. Мы знаем, что многообразие — это фирменное преимущество компаний, способствующее инновациям и значительно повышающее эффективность бизнеса. Вот почему мы помогаем компаниям ускорить их успех, создавая более разнообразные, инновационные и высокопроизводительные команды. Наш обширный портфель программных решений и беспрецедентный отраслевой опыт дают нашим клиентам инструменты и знания, необходимые им для радикального изменения подхода к TA.

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