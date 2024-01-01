Mathison

Mathison

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Веб-сайт: mathison.io

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Mathison — это платформа DEI Intelligence, которая помогает лидерам создавать более справедливые и инклюзивные рабочие места. Мы предоставим вам качественные и количественные данные о рабочей силе и умные рекомендации, которые ускорят равенство возможностей на всех уровнях организации. Наше сочетание экспертных инструментов, ресурсов и обучения вооружит вашу команду навыками, необходимыми для разделения ответственности и проведения значимых изменений. Используя знания, основанные на данных, Мэтисон упрощает создание устойчивой культуры разнообразия, справедливости и инклюзивности.
Категории:
Business
Diversity & Inclusion Consulting Firms

Веб-сайт: mathison.io

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