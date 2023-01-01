Умная цифровизация обеспечивает операционное совершенство Решение Augmentir для подключенных работников является признанным лидером в области технологий для операций на переднем крае. Ускорьте адаптацию сотрудников, сократите время достижения продуктивности, обеспечьте целевую переподготовку и повышение квалификации, поддержите работников цифровыми рекомендациями, основанными на индивидуальных потребностях.

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