В TARGIT мы привносим свой опыт в ключевые отрасли, чтобы помочь нашим клиентам принимать решения на основе данных. Мы обеспечиваем долгосрочную ценность с помощью решений бизнес-аналитики (BI) и аналитики, которые поддерживают ваши уникальные цели и процессы, которые обеспечивают основу вашей повседневной деятельности. Испытайте любовь с первого взгляда с TARGIT Decision Suite, нашей универсальной платформой бизнес-аналитики (BI) и аналитики, интуитивно понятной, универсальной и доступной для каждого сотрудника. TARGIT Decision Suite помогает компаниям интегрировать, визуализировать и обмениваться данными лучше и быстрее, чем когда-либо прежде. Наше решение сочетает в себе контроль централизованного решения BI с гибкостью децентрализованного решения, а также надежную безопасность и надежность. Кроме того, он легко интегрируется с существующими системами и постоянно адаптируется к вашим потребностям, даже по мере роста вашей организации. Признанные Dresner три года подряд мировым лидером в области доверия к поставщикам и лидером в области BI Excellence по версии BARC пять лет подряд, мы гордимся тем, что поддерживаем наших клиентов посредством постоянных инноваций, содержательных рекомендаций и бизнес-модели, ориентированной на людей.

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