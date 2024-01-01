WebCatalog

Targit

Targit

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В TARGIT мы привносим свой опыт в ключевые отрасли, чтобы помочь нашим клиентам принимать решения на основе данных. Мы обеспечиваем долгосрочную ценность с помощью решений бизнес-аналитики (BI) и аналитики, которые поддерживают ваши уникальные цели и процессы, которые обеспечивают основу вашей повседневной деятельности. Испытайте любовь с первого взгляда с TARGIT Decision Suite, нашей универсальной платформой бизнес-аналитики (BI) и аналитики, интуитивно понятной, универсальной и доступной для каждого сотрудника. TARGIT Decision Suite помогает компаниям интегрировать, визуализировать и обмениваться данными лучше и быстрее, чем когда-либо прежде. Наше решение сочетает в себе контроль централизованного решения BI с гибкостью децентрализованного решения, а также надежную безопасность и надежность. Кроме того, он легко интегрируется с существующими системами и постоянно адаптируется к вашим потребностям, даже по мере роста вашей организации. Признанные Dresner три года подряд мировым лидером в области доверия к поставщикам и лидером в области BI Excellence по версии BARC пять лет подряд, мы гордимся тем, что поддерживаем наших клиентов посредством постоянных инноваций, содержательных рекомендаций и бизнес-модели, ориентированной на людей.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: targit.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Targit, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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metabase.com

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Sisense

sisense.com

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SWAG.EU

swag.eu

Popping Live

Popping Live

popping.live

DataDocks

DataDocks

datadocks.com

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