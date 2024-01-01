Veritas Technologies — лидер в области управления мультиоблачными данными. Более 80 000 клиентов, в том числе 87% компаний из списка Fortune Global 500, полагаются на нас, чтобы обеспечить защиту, возможность восстановления и соответствие их данных. Veritas имеет репутацию надежной компании в масштабе, которая обеспечивает необходимую ее клиентам устойчивость к сбоям, которым угрожают кибератаки, например программы-вымогатели. Ни один другой поставщик не может сравниться с Veritas по производительности, обеспечивая поддержку более 800 источников данных, более 100 операционных систем и более 1400 целевых систем хранения данных посредством единого унифицированного подхода. Используя нашу технологию облачного масштабирования, компания Veritas сегодня реализует свою стратегию автономного управления данными, которая снижает операционные накладные расходы и одновременно обеспечивает большую ценность.

Веб-сайт: veritas.com

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