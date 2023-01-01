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BeeLiked

BeeLiked

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: beeliked.com

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BeeLiked is a gamification platform for creating interactive promotions to increase lead generation, reward and incentivize sales teams and build customer loyalty. Turn leads into micro-influencers. Engage and incentivize your audience with personalized campaigns and promotions no matter the channel. Create high-quality leads, collect marketing opt-ins, and gain the insights you need to identify your next customer. Incentivize and reward your employees and channel partner performance. Drive sales performance, reward training, and give instant recognition through our range of interactive solutions.

Категории:

Business
Loyalty Management Software

Веб-сайт: beeliked.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением BeeLiked, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Salesforce

Salesforce

salesforce.com

Square

Square

squareup.com

Talkable

Talkable

talkable.com

Fivestars

Fivestars

fivestars.com

Yotpo

Yotpo

yotpo.com

Smile.io

Smile.io

smile.io

Friendbuy

Friendbuy

friendbuy.com

Ambassador

Ambassador

getambassador.com

LoyaltyLion

LoyaltyLion

loyaltylion.com

Stamped

Stamped

stamped.io

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LoyaltyZen

loyaltyzen.com

LoyaltyPlant

LoyaltyPlant

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