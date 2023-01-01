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Boomerangme

Boomerangme

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Веб-сайт: boomerangme.biz

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Boomerangme.biz is a Loyalty platform for SMBs, designed for agencies. We digitized all the printed promotions and provide free push-notifications channel to businesses. That helps to increase retention, revenue, and customer base for SMBs. White labeled Reseller account help to get additional recurring revenue by offering Loyalty as a Service to digital agencies.

Категории:

Business
Loyalty Management Software

Веб-сайт: boomerangme.biz

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Boomerangme, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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