Альтернативы - Boomerangme
Talkable
talkable.com
Отличные программы реферального маркетинга ✅ для интернет-магазинов, местного бизнеса и услуг b2b. Программа лояльности клиентов для растущего маркетинга. Легко запускать, тестировать и оптимизировать! Награждайте своих клиентов!
Fivestars
fivestars.com
Fivestars — это универсальная платежная и маркетинговая платформа, сочетающая в себе простые в использовании технологии, настраиваемые вознаграждения и рекламные акции, а также автоматизацию.
Yotpo
yotpo.com
Yotpo — это маркетинговая платформа электронной коммерции с самыми передовыми решениями для отзывов клиентов, визуального маркетинга, лояльности, рефералов и SMS-маркетинга. Узнайте больше о том, как ваш бренд может стимулировать рост с помощью Yotpo, здесь.
Smile.io
smile.io
Превратите новых клиентов в постоянных клиентов с помощью самого надежного в мире приложения для лояльности. Более 125 миллионов покупателей зарабатывают баллы через Smile. Дайте людям то, что они любят.
Friendbuy
friendbuy.com
Быстрорастущие бренды могут получить больше от каждого клиента с помощью Friendbuy. Благодаря лучшей в своем классе реферальной программе и программе лояльности бренды могут достичь как минимум 5–10% продаж за счет рефералов, что в 4 раза превышает пожизненную ценность. Friendbuy работает с такими б...
LoyaltyLion
loyaltylion.com
Отношения, выходящие за рамки баллов и наград. Позвольте существующим клиентам развивать ваш бизнес за вас. Как? Используйте LoyaltyLion, чтобы создать программу лояльности, которая выходит за рамки баллов и вознаграждений, повышая пожизненную ценность клиентов и экономически эффективное привлечени...
TapMango
tapmango.com
TapMango strengthens relationships by providing a Customer Engagement Platform offering businesses innovative solutions through their own loyalty program.
Voucherify
voucherify.io
Voucherify is an API-first, cloud-based promotion and loyalty management platform for digital teams. It assists in growing customer loyalty, acquiring new customers, and boosting revenue with targeted incentives and contextual rewards. We help companies of all sizes launch, distribute and track cust...
AiTrillion
aitrillion.com
Experience Marketing Automation Powered With Actionable Artificial Intelligence - Get AiTrillion! AiTrillion is the first-ever SaaS-based Artificial Intelligence enabled – all-in-one marketing platform for eCommerce sellers. It’s 11+ customer engagement channels integrated with analytics built for t...
Zinrelo
zinrelo.com
Zinrelo is an enterprise-grade, SaaS-based AI powered loyalty platform that helps brands launch holistic rewards programs while collecting and leveraging zero-party & first-party data generated by its personalization engine. Zinrelo combines technology with deep data analytics and ongoing strategy c...
Annex Cloud
annexcloud.com
Комплексная, гибкая и масштабируемая платформа Loyalty Experience Platform™ от Приложение Cloud позволяет глобальным предприятиям собирать и действовать на основе данных нулевой и первой стороны, чтобы беспрепятственно привлекать, распознавать, вознаграждать и повышать ценность на протяжении всего п...
Perkville
perkville.com
Perkville — ведущее решение для удержания и направления специалистов в сфере здравоохранения, фитнеса, салонов красоты, спа-салонов и розничной торговли. Наша программа вознаграждений напрямую интегрируется с POS-системами или системами планирования и может быть адаптирована для каждого бизнеса. Сис...
Xeno
getxeno.com
Xeno — это CRM на базе искусственного интеллекта, которая позволяет крупным ритейлерам и брендам D2C увеличивать повторные продажи на 11 % за счет лучшего понимания каждого отдельного клиента и создания более релевантных маркетинговых кампаний с помощью SMS, электронной почты, Whatsapp, Facebook и I...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...
Referrizer
referrizer.com
Самая передовая в мире платформа автоматизации маркетинга, расширяющая возможности вашего местного бизнеса. Привлекайте больше клиентов, увеличивайте количество рефералов и улучшайте удержание клиентов с помощью нашей БЕСПЛАТНОЙ ПРОБНОЙ учетной записи. Сотрудничайте с местными владельцами бизнеса и ...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — это сложное программное обеспечение для реферального маркетинга и лояльности, которое привлекает ваших клиентов, где бы они ни находились — в вашем мобильном или веб-приложении или за его пределами. Некоторые из самых инновационных и известных брендов в мире используют SaaSquatch для во...
Marsello
app.marsello.com
Умная лояльность и маркетинг для омниканальных ритейлеров. Интегрируйте свои POS-приложения и приложения электронной коммерции, чтобы обеспечить полностью персонализированное обслуживание клиентов.
Xoxoday
xoxoday.com
Инфраструктура вознаграждений, стимулов, льгот и выплат для бизнеса. Тысячи предприятий всех размеров, от стартапов до крупных предприятий, используют бизнес-валюту Xoxoday для отправки вознаграждений, льгот, стимулов и выплат.