Программное обеспечение для партнерских экосистемных платформ - Самые популярные приложения
«Оказывается ли продукт ценным бизнес-союзником? Какова ожидаемая рентабельность инвестиций в продукт для вашей организации, измеряемая в месяцах окупаемости? Интеграция программного обеспечения для маркетинга на основе учетных записей и интеграции хранилищ данных, а также рассмотрение вопроса «Имеет ли продукт был хорошим партнером в ведении бизнеса?» определены как основные факторы, значительно повышающие удовлетворенность пользователей продуктами партнерских экосистемных платформ. Эти определения выполняются с помощью алгоритма, который определяет атрибуты, которые с наибольшей вероятностью могут прогнозировать удовлетворенность пользователей в этой категории».
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Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — ведущее в мире решение для автоматизации партнерских отношений, которое обнаруживает, управляет, защищает и оптимизирует все каналы партнерства, обеспечивая настоящий экспоненциальный рост.
PartnerStack
partnerstack.com
Программное обеспечение для управления взаимоотношениями с партнерами для масштабирования любой программы: партнерской, реселлерской, маркетинговой и т. д. Узнайте, почему SaaS-компании растут с помощью PartnerStack PRM.
Partnered
partnered.com
Partnered соединяет ваш отдел продаж с вашей партнерской экосистемой для обмена информацией о клиентах. Мгновенно находите продавцов с помощью шпаргалки по каждой сделке.
PartnerTap
partnertap.com
PartnerTap — это платформа для обнаружения данных на основе данных для получения дохода от партнеров. PartnerTap предоставляет партнерам, каналам и командам продаж все, что им нужно для автоматизации сопоставления учетных записей, совместного использования партнерского конвейера в режиме реального в...
WorkSpan
workspan.com
WorkSpan — это платформа управления экосистемным бизнесом №1. Мы помогаем команде партнеров и альянсов увеличивать доход от партнеров при более высоких показателях выигрышей и более низкой себестоимости продаж. Сегодня ваши менеджеры по работе с партнерами тратят более 20 часов в неделю на поиск дан...
Reveal
reveal.co
Платформа Reveal надежно соединяет вашу CRM с компаниями-партнерами, предоставляя пересекающуюся информацию об аккаунтах, привлекательных потенциальных клиентов и возможности совместного маркетинга для стимулирования роста доходов.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — единственное решение для управления партнерскими отношениями, обеспечивающее прибыльный рост маркетологов за счет комплексных технологий и комплексного обслуживания.
Crossbeam
crossbeam.com
Crossbeam помогает вам привлекать, конвертировать и развивать значимые отношения с клиентами с помощью самого мощного рычага роста на планете: вашей собственной партнерской экосистемы.
Kiflo
kiflo.com
Kiflo — это не просто PRM, это интуитивно понятная платформа успеха партнеров, которая растет вместе с вами. Наш простой в использовании продукт, опытная команда экспертов и обширная библиотека ресурсов обеспечивают более прочное партнерство и процветающую экосистему.
MeasureMatch
web.measurematch.com
Только потрясающе Облачное программное обеспечение и данные Профессиональные услуги По требованию MeasureMatch — это площадка для консалтинга и профессиональных услуг. Бизнес-лидерам во всем мире предлагаются самые лучшие консультанты, агентства и системные интеграторы, проверенные и проверенные...
Impartner
impartner.com
Impartner предлагает самые надежные в отрасли решения для управления взаимоотношениями с партнерами и платформы автоматизации маркетинга (MAP) на базе SaaS.