Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Мы — дружественная бизнес-платформа для предпринимателей, которые хотят развивать свой бизнес с помощью технологий. Мы помогаем управлять покупками, продажами, клиентами, поставщиками, отчетами, маркетингом и выставлением счетов с любого устройства.

Веб-сайт: saurierp.com

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