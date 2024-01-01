Tyler Technologies (NYSE: TYL) предоставляет интегрированное программное обеспечение и технологические услуги государственному сектору. Комплексные решения Тайлера позволяют местным, государственным и федеральным органам власти работать эффективно и прозрачно с жителями и друг с другом. Объединяя данные и процессы в разных системах, решения Тайлера меняют способ получения клиентами действенной информации о возможностях и решениях для своих сообществ. У Тайлера более 40 000 успешных установок почти в 13 000 локаций, у него есть клиенты во всех 50 штатах, Канаде, странах Карибского бассейна, Австралии и других странах мира. Тайлер неоднократно получал признание за рост и инновации, в том числе в списке GovTech 100 от Government Technology. Дополнительную информацию о Tyler Technologies, компании, входящей в индекс S&P 500, со штаб-квартирой в Плано, штат Техас, можно найти на сайте tylertech.com.

Веб-сайт: tylertech.com

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