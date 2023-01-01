Решения, созданные с нуля для правительства. Создан, чтобы служить людям, которые служат людям. HR-пакет NEOGOV позволяет HR-специалистам государственного сектора оптимизировать процессы на централизованной платформе.

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