PayDock

PayDock

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: paydock.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Paydock — это платформа оркестрации платежей, которая является лидером в решении многочисленных дорогостоящих проблем для продавцов, которые ориентируются на разрозненных, быстро меняющихся и фрагментированных поставщиков платежных услуг (и связанных с ними). Наша инновационная технология, ориентированная на API, гармонизирует платежи, мошенничество, идентификацию и других поставщиков (таких как PayPal и т. д.) через единый интерфейс, одновременно удовлетворяя требованиям соответствия, безопасности, техническим и другим функциональным требованиям.
Категории:
Finance
Программное обеспечение для обработки платежей

Веб-сайт: paydock.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PayDock, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

PayPal

PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

Airwallex

Airwallex

airwallex.com

Melio

Melio

meliopayments.com

Thryv

Thryv

thryv.com

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IXOPAY

ixopay.com

Checkout.com

Checkout.com

checkout.com

Relay Payments

Relay Payments

relaypayments.com

Veriff

Veriff

veriff.com

Bugasura

Bugasura

bugasura.io

Riskified

Riskified

riskified.com

Allstate Identity Protection

Allstate Identity Protection

allstateidentityprotection.com

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