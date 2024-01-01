Paydock — это платформа оркестрации платежей, которая является лидером в решении многочисленных дорогостоящих проблем для продавцов, которые ориентируются на разрозненных, быстро меняющихся и фрагментированных поставщиков платежных услуг (и связанных с ними). Наша инновационная технология, ориентированная на API, гармонизирует платежи, мошенничество, идентификацию и других поставщиков (таких как PayPal и т. д.) через единый интерфейс, одновременно удовлетворяя требованиям соответствия, безопасности, техническим и другим функциональным требованиям.

Веб-сайт: paydock.com

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