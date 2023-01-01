WebCatalog
S&P Capital IQ Pro

S&P Capital IQ Pro

spglobal.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для S&P Capital IQ Pro в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

S&P Capital IQ Pro сочетает в себе обширные данные, мощную аналитику и глубокую отраслевую аналитику, чтобы предоставить нашим клиентам непревзойденное представление о компаниях и рынках, за которыми они следят. Мобильное приложение S&P Capital IQ Pro предоставляет клиентам быстрый и легкий доступ к последним новостям, рыночным данным, отчетам и информации о компании в дополнение к нашей обширной вселенной высококачественных данных. Доступно в любое время, практически из любого места.

Веб-сайт: spglobal.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением S&P Capital IQ Pro, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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