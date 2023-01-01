S&P Capital IQ Pro сочетает в себе обширные данные, мощную аналитику и глубокую отраслевую аналитику, чтобы предоставить нашим клиентам непревзойденное представление о компаниях и рынках, за которыми они следят. Мобильное приложение S&P Capital IQ Pro предоставляет клиентам быстрый и легкий доступ к последним новостям, рыночным данным, отчетам и информации о компании в дополнение к нашей обширной вселенной высококачественных данных. Доступно в любое время, практически из любого места.

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