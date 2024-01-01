Workcube

Workcube

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Веб-сайт: workcube.com

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Workcube Catalyst — это крупнейшее, новейшее и лучшее место для корпоративного программного обеспечения в современном мире. Workcube Catalyst предлагает бизнес-модели и творческие подходы, специально разработанные, чтобы помочь вам лучше управлять и организовывать свой бизнес. Workcube Catalyst предоставляет вам наиболее полные функции программного обеспечения для управления предприятием в облачной среде. Workcube Catalyst разработан с учетом целостного подхода. Вы можете найти все функции ERP, CRM, управления человеческими ресурсами, управления проектами, управления физическими активами, управления контентом, функций управления B2B, B2C, а также инструментов совместной работы и коммуникации в интегрированном и едином виде. Вы начинаете с того, что вам нужно сегодня, и продолжаете добавлять новые функции и модули в соответствии с меняющимися потребностями вашего бизнеса. Workcube Catalyst полностью основан на Интернете и работает на облачной архитектуре. Вы можете использовать Workcube Catalyst либо посредством ежемесячной абонентской платы в зависимости от количества пользователей, либо с помощью локальной лицензии с неограниченным количеством пользователей для вашего сервера. Сотрудники, деловые партнеры и клиенты получают безопасный доступ к системе с помощью компьютера, планшета или смартфона без необходимости устанавливать какие-либо программы. Они выполняют свою работу, общаются и сотрудничают друг с другом. В отличие от традиционных внедрений ERP, которые длятся месяцы или даже годы, короткого обучения достаточно, чтобы Workcube Catalyst начал работать на вашу компанию. Workcube Catalyst позволяет вам использовать свое программное обеспечение, не завися от третьих лиц, благодаря наборам инструментов, включенным в Workcube Catalyst. Благодаря своим веб-сервисам и инструментам интеграции Workcube Catalyst безопасно обменивается данными с другими приложениями. Существуют логистические компании, банки и приложения электронного правительства, которые можно напрямую интегрировать. Открытая структура позволяет Workcube Catalyst интегрировать множество популярных приложений, таких как MS Exchange, Google, Office Live, Facebook, Twitter, Alibaba, Amazon и eBay.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: workcube.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Workcube, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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