Kagami — это ERP-платформа быстрого запуска с поддержкой искусственного интеллекта, готовая к изменениям. Легко создавайте и запускайте бизнес-приложения корпоративного программного обеспечения, специально адаптированные для работы вашей организации. * Платформа быстрого запуска: покончите с дорогостоящими и длительными проектами ERP. Kagami позволяет вам всего за несколько недель запустить собственные индивидуальные и интегрированные бизнес-решения, соответствующие вашим потребностям. * Под руководством бизнес-аналитиков: платформе визуального программирования с автоматическим кодированием Kagami на основе искусственного интеллекта нужен только бизнес-аналитик, чтобы понять ваши требования и быстро запустить желаемое решение любой сложной функциональности. * Интегрированные бизнес-процессы. Хотя вы можете купить любое решение из нашего портфолио предложений, вы также можете создать свое собственное решение, которое может сочетать несколько функций без необходимости интеграции между различными функциями.

Веб-сайт: kagamierp.com

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