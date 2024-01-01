Lasting ERP

Lasting ERP

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Веб-сайт: lastingerp.com

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LERP — это ведущее на рынке облачное ERP-решение B2B, интегрированное с бухгалтерским учетом, CRM, инвентаризацией, производством и HRM. Пакет программного обеспечения LERP предназначен для решения отраслевых проблем производителей и продавцов. Наша миссия состоит в том, чтобы изменить и упростить использование бизнес-процесса, который структурирует полный набор инструментов для удовлетворения любых потребностей бизнеса и направит все наши иерархические усилия по структурированию существующего специализированного качества и узнаваемости бренда для стимулирования развития центрального бизнеса.
Категории:
Business
ERP-системы

Веб-сайт: lastingerp.com

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NetSuite

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