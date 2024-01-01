WebCatalog

Selfr

Selfr

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: selfr.ai

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Selfr — это готовая к использованию платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает аналитикам данных и бизнесменам создавать автоматизированные конвейеры, которые превращают данные из нескольких источников в интерактивные информационные панели BI. Это устраняет необходимость нанимать дорогостоящих инженеров по обработке данных для создания и обслуживания стека данных, а также автоматизирует множество утомительных ручных задач.

Категории:

Productivity
Инструменты визуализации данных

Веб-сайт: selfr.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Selfr, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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