Selfr — это готовая к использованию платформа на базе искусственного интеллекта, которая помогает аналитикам данных и бизнесменам создавать автоматизированные конвейеры, которые превращают данные из нескольких источников в интерактивные информационные панели BI. Это устраняет необходимость нанимать дорогостоящих инженеров по обработке данных для создания и обслуживания стека данных, а также автоматизирует множество утомительных ручных задач.

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Веб-сайт: selfr.ai

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