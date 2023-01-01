dbt — это инструмент преобразования данных, который позволяет аналитикам и инженерам данных преобразовывать, тестировать и документировать данные в облачном хранилище данных.

Веб-сайт: getdbt.com

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