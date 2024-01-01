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Datazip

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Веб-сайт: datazip.io

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Откройте для себя Datazip, комплексное решение для обработки данных без кода, предназначенное для аналитиков и операторов, экономящих время. Упростите процесс управления данными за счет консолидации разрозненных источников данных, использования ETL, хранилищ данных и возможностей преобразования. С помощью интуитивно понятной платформы Datazip создайте надежную масштабируемую инфраструктуру данных всего за 45 минут. Воспользуйтесь быстрым подключением к данным, надежными запросами и плавным экспортом для принятия проницательных решений.

Категории:

Productivity
Аналитические платформы

Веб-сайт: datazip.io

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