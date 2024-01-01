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Easy Insight

Easy Insight

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Веб-сайт: easy-insight.com

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Easy Insight предоставляет доступную и простую в использовании SaaS-аналитику для бизнеса. Мгновенное подключение к другим популярным продуктам SaaS, таким как Basecamp, Zendesk и Salesforce, поставляется с предварительно созданными панелями мониторинга, которые помогут вам приступить к работе и получить немедленные результаты. Простой конструктор отчетов поможет вам быстро настроить или создать новые отчеты с нуля в различных визуализациях. Когда вы готовы выйти за рамки подключения к одному или двум продуктам SaaS, Easy Insight предоставляет надежные возможности ETL внутри самого продукта, которые помогут вам импортировать данные из плоских файлов или реляционных баз данных, преобразовывать и объединять данные с другими источниками данных и создавать все необходимое. от красивых информационных панелей до подробных таблиц. Обширные и простые в использовании функции безопасности позволяют легко ограничить данные, которые могут видеть ваши пользователи, что позволяет вам использовать единую панель мониторинга и представлять ее по-разному для всех в вашей организации. Каждый торговый представитель будет видеть свои собственные данные, а каждый менеджер проектов — свои собственные проекты, и все они работают на одном и том же базовом наборе информационных панелей, что значительно снижает затраты на доработку.

Категории:

Business
Аналитические платформы

Веб-сайт: easy-insight.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Easy Insight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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