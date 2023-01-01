M3 Insight собирает и передает наиболее важные данные в единый источник достоверной информации, чтобы вы могли иметь всю информацию, необходимую для эффективного управления вашими объектами недвижимости. Insight извлекает данные из Accounting Core, Labor Management, систем PMS, STR и GSS, а также из множества других интеграций данных, что делает отчетность проще, чем когда-либо прежде.

Веб-сайт: ops.m3as.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением M3 Insight, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.