В портфолио Compeat есть бухгалтерский учет, инвентаризация, аналитика, журнал, труд, расписание и интеграция с 80 партнерами по точкам продаж.

Веб-сайт: portal.compeat.com

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