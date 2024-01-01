Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Lumalytics — это инструмент SAAS, который создает информационные панели с диаграммами, таблицами данных и фильтрами, отображающими данные в реальном времени из различных источников данных.

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Веб-сайт: lumalytics.com

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