Knowi — это современная платформа бизнес-аналитики, специально созданная для современных данных, позволяющая предприятиям любого размера значительно сократить расстояние от необработанных данных до прогнозирования и действий. Благодаря встроенной интеграции практически с любым источником данных, включая NoSQL, SQL, СУБД, файловые системы и API, Knowi устраняет необходимость в ETL, драйверах ODBC или процессах преобразования данных, которые требуются альтернативным решениям. Инженеры по обработке данных могут объединять структурированные и неструктурированные источники данных для создания смешанных наборов данных и мгновенно визуализировать результаты, применять алгоритмы машинного обучения, встраивать результаты в приложения для обработки данных, делиться информационными панелями с бизнес-пользователями или запускать действия для других последующих приложений или систем уведомлений.

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