Альтернативы - Knowi

Imply

imply.io

Наша база данных аналитики в реальном времени, созданная на базе Apache Druid, позволяет разработчикам создавать аналитические приложения следующего поколения. С Imply разработчики могут работать без ограничений, поскольку наша база данных позволяет им создавать интерактивные потоковые и пакетные да...